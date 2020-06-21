Татьяна Буланова располнела после экстренной госпитализации

Несколько месяцев назад Татьяне Булановой потребовалась срочная госпитализация. Она находилась в предынсультном состоянии. Врачи смогли улучшить здоровье артистки.

Еще в апреле Татьяна Буланова жаловалась на тахикардию и повышенное давление. Сейчас же она чувствует себя хорошо и уже готова приступить к работе. Конечно, артистке пришлось изменить свой образ жизни – она перестала употреблять алкоголь и теперь следит за питанием.

Правда, пока Буланова находилась в больнице, она набрала несколько лишних килограммов. Певица уверена – всему виной еда, которую давали ей в медучреждении. Однажды артистка показывала поклонникам больничное меню – макароны с котлетой.

Переживания за свое здоровье тоже дали о себе знать. Плановое МРТ показало, Татьяна пережила микроинсульт несколько лет назад.

Заниматься физическими нагрузками Буланова не хочет, потому что раньше этого не делала. Дыхательную гимнастику, которая также полезна для организма, артистка также отказывается выполнять, ведь она поет, а значит, это тоже можно назвать тренировкой легких.

Напомним, что до госпитализации Татьяна Буланова жаловалась на безденежье. Сейчас артистка не так востребована, как раньше, поэтому и зарабатывает не много.