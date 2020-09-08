"Ну, слава Богу": Краско одобрил приговор Ефремову

89-летний актер прокомментировал решение Пресненского суда Москвы по делу устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Иван Красико сильно разочаровался в коллеге.



Приговор – восемь лет колонии общего режима и выплата сыну погибшего в ДТП водителя в размере 800 тысяч рублей – удовлетворил артиста. Поведение Михаила Ефремова в суде Ивана Краско сильно удивило.

"Ну, слава Богу, что дали реальный срок", – признался он. Актер отметил, что не ожидал того, что коллега окажется "перевертышем". "А я-то его держал за мужика!" – посетовал Краско. Он пояснил, что адвокаты своей тактикой сделали из Михаила Ефремова идиота. Больше всего артиста расстроило то, что коллега "сам позволил себе это, будучи уже не под наркотой и алкоголем".

Краско напомнил, что прокурор настаивал на 11 годах колонии, защита же Михаила Ефремова и вовсе просила не отправлять подсудимого в тюрьму. При этом он уверен, что в колонии актер будет вести себя примерно, чтобы выйти раньше. Краско добавил, что, естественно, сочувствует коллеге.

Как писали "Дни.ру", во время оглашения приговора супруге Михаила Ефремова Софье Кругликовой стало плохо, она закатила истерику и была на грани потери сознания. Когда актера вывели из зала суда и отправили в автозак для транспортировки в СИЗО, жена подсудимого бросилась на скамейку в коридоре и разрыдалась.

Напомним, что смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречку и столкнулся с машиной курьерской службы доставки. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Случившееся вызвало большой общественный резонанс.