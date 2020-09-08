Меган Маркл и принц Гарри отплатили королеве за роскошный подарок черной неблагодарностью

Герцоги Сассекские объявили, что теперь стали полностью финансово независимыми от монаршей семьи. Пара полностью вернула долг британской казне за ремонт своего особняка в размере 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Более того, близкий к Меган Маркл и принцу Гарри источник утверждает, они решили отказаться и от самого коттеджа.
Кроме того, знаменитая чета отказалась от финансовой помощи, которую им все еще оказывал отец принца – Чарльз. Многие британцы восприняли поступок пары как плевок в лицо королеве. Однако нашлись и те, кто посчитал, что Меган Маркл с супругом поступили правильно, дав понять, что теперь никому ничего не должны.
Отметим, ранее выяснилось, откуда у герцогов Сассекских неожиданно появилось столько денег. Оказывается, они основали собственную продюсерскую компанию и заключили многомиллионный договор со студией Netflix. По некоторым данным, контракт может принести Меган Маркл и принцу Гарри не меньше ста миллионов долларов.
Напомним, в 2018 году герцоги Сассекские после свадьбы отремонтировали коттедж Фрогмор в Виндзоре, намереваясь остаться там вместе с сыном Арчи. Несмотря на то, что супруги потом переехали в США, особняк оставался их резиденцией в Великобритании.
Как писали "Дни.ру", Меган Маркл и принц Гарри больше не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании. Они отказались от полномочий 1 апреля. Внук и невестка Елизаветы II сейчас проживают в Америке. Теперь пара вынуждена обеспечивать себя самостоятельно. А не так давно супруги купили дом в Санта-Барбаре за 14,6 миллиона долларов. Ходят слухи, что за жилплощадь заплатил принц Чарльз.
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