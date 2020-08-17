Несколько дней назад стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл купили особняк за 14,7 миллиона долларов. До этого домом владел российский миллиардер Сергей Гришин.

Изначально цена имения составляла почти 35 миллионов долларов, но герцогам его уступили по "акционному прайсу". Бывший банкир решил снизить стоимость, так как за последние несколько лет неоднократно пытался продать дом, но покупателей не нашлось.

Многие так и не поняли, откуда у принца Гарри и Меган Маркл 14 миллионов, ведь пара до сих пор должна британским налогоплательщикам 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Эту сумму супруги потратили из бюджета на ремонт Фрогмор-коттеджа, где планировали жить до того, как сложили полномочия членов королевской семьи. Поговаривают, что деньги на покупку особняка выбил принц Чарльз.

После новости о том, что Гарри и Меган обзавелись семейным гнездышком, бывшая супруга российского миллиардера осудила герцогов. По ее словам, Сергей Гришин – опасный человек. Во время брака с банкиром Анна Федосеева столкнулась с домашним насилием, нападениями и угрозами.

Бывшая супруга владельца особняка не понимает, как Маркл могла согласиться на покупку дома у тирана, ведь она выступает за права женщин. По мнению бывшей жены Гришина, герцоги Сассекские как минимум непоследовательны. Представитель банкира опроверг эту информацию, заявив, что его работодатель стал жертвой мошенничества со стороны бывшей жены.