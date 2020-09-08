Новый образ молодит Киркорова на 15 лет

Вернувшись из Греции, Филипп Киркоров посетил несколько светских мероприятий, в том числе и "ЖАРА Music Awards". Он произвел настоящий фурор, когда появился на публике в модном черном пиджаке, джинсах, черных очках и с афрокосичками на голове.
Как пишет издание 7дней.ru, благодаря новому образу Филипп стал моложе на 15 лет. Более того, поп-король заметно похудел.
На мероприятии Киркоров получил приз за дуэт с певицей Zivert. Так он стал лауреатом в номинации "Связь поколений". Награду артисту вынесли его дети: дочь Алла-Виктория и сын Мартин.
Также на премии присутствовал друг поп-короля Сергей Лазарев. Певец получил статуэтку за альбом "Я не боюсь". Стоит отметить, что недавно артист хвалился похудевшей фигурой: он сбросил 12 килограммов. Правда, поклонники испугались за здоровье кумира.
Напомним, премия "ЖАРА Music Awards" должна была состояться в Crocus City Hall с большим количеством гостей, но из-за пандемии решили перенести мероприятие в кинотеатр "Каро 11 Октябрь".
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