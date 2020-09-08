8 лет тюрьмы: оторопевший от приговора Ефремов схватился за стол

Судебные разбирательства по делу Михаила Ефремова, которые длились ровно три месяца, завершены. Актера признали виновным в смертельном ДТП. Однако суд не стал приговаривать артиста к 11 годам колонии, как просил прокурор.
Как только Ефремов услышал решение инстанции, он схватился за стол и продолжил смотреть вниз. Вероятно, артист пытается осмыслить происходящее.
Также известно, что Михаил Олегович обязан выплатить старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей компенсации. Остальным потерпевшим – по одному рублю, как и просили ранее.
Напомним, 8 июня Ефремов, покинув любимый бар, сел за руль своего джипа и помчался по вечерней Москве. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера из Рязани Захарова. Мужчина скончался в больнице.
Результаты проведенной экспертизы показали, что в крови артиста на момент аварии был алкоголь и наркотические вещества.
Сначала Ефремов признавал вину, но потом отказался от своих слов, заявив, что не помнит момент столкновения. На предпоследнем слушании актер все-таки раскаялся в содеянном и понадеялся, что его последние слова будут учитываться при вынесении приговора.
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