Климова озадачила народ своим внешним видом: А это вообще законно?!

Екатерина Климова в личном блоге выложила серию портретов. В понедельник утром актриса наслаждалась хорошей погодой и не могла не поделиться радостью с фанатами.

Видимо, на окне у актрисы висят шторы с ажурными вставками. Когда через них проходит солнечный свет, в доме появляются интересные узоры. Екатерина Климова подставила лицо под лучи – получилось довольно необычно.

Особенно ярко на фотографиях выглядят глаза – зеленые, с серым ободком. На лице у актрисы минимум косметики, можно заметить лишь тушь на ресницах. На фоне – кирпичная стена и раритетный деревянный буфет.

Поклонники остались в восторге от снимков звезды. "А это вообще законно так выглядеть с утра в понедельник? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да хоть любой день недели, ты всегда шикарна, восхитительна", "Красиво, сама вся в кружевах и шкафчик сзади красивый", "А губки бантиком, а глазки два огня сердце сразу защемило у меня", "В понедельник ты лучше всех", – написали в комментариях.

Не так давно Екатерина Климова воссоединилась с Ильей Хорошиловым ради дочери. Елизавета окончила школу, и родители пришли поздравить наследницу с важным событием. Как отметила актриса, в этот день она постоянно плакала, ведь у ее малышки закончился важный этап в жизни. Поклонники заявили, что девочка выросла настоящей красавицей – вся в маму.