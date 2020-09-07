Понижает рейтинг канала: Анастасия Костенко опозорила профессию ведущей

Анастасия Костенко постоянно подвергается критике со стороны подписчиков. На этот раз девушке начали вставлять палки в колеса на взлете карьеры телеведущей.

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко устроилась на работу. Она подалась в журналистику, однако публике ее манера подачи материала на ТВ совершенно не понравилась. Зрители обрушились с критикой на несчастную Настю. По мнению многих, ее работа непрофессиональна, да и вообще понижает рейтинг канала.

Анастасия Костенко молодая мать двоих детей. Ей 26. Девушка много работает, несмотря на обилие домашних хлопот. Она ведет свой блог и сотрудничает с рекламными агентами. Теперь она еще и ведущая программы о хоккее "Ак Барс Шоу" на казанском ТВ. Проработала она там пока всего один день. Но первое впечатление ничем не исправишь...

"Двух слов связать не может", – приводит Starhit слова пользователей.

Анастасия Костенко стала постоянно попадать под горячую руку хейтеров, когда начала встречаться с Дмитрием Тарасовым. Люди считают, что из-за нее футболист расстался с Ольгой Бузовой. Ранее "Дни.ру" писали о том, как мать Костенко защитила ее от хейтеров, назвав их уродливыми.



С прошлого года футболист Дмитрий Тарасов играет за казанский клуб "Рубин". После скандального ухода из "Локомотива" супруг Анастасии Костенко долго не работал. Недолго думая, Анастасия Костенко с детьми последовала за супругом и перебралась в Казань.