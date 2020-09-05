Мороз дала повод сплетням об интрижке с Верником

Дарья Мороз снялась с шоуменом в пикантном виде, что породило слухи об их романе. Актриса нежно прижалась к коллеге на совместном фото, вытянув губы трубочкой для поцелуя.

Игорь Верник разместил откровенный кадр в своем инстаграм-аккаунте. "Аркадина и Тригорин. Мороз и Верник. Возвращение. Седьмого сентября в родном МХТ "Чайка", – подписал снимок актер.

Звезды едва не целуются, так что поклонники парочки сразу заподозрили их в бурном романе. "Удивительная парочка. А вы случайно не встречаетесь?", "Какая она красавица – просто эталон", "Какие же вы классные", "Вы похожи", – высказались фолловеры.

Напомним, что Дарья Мороз два года назад развелась со своим вторым мужем режиссером Константином Богомоловым. У пары есть совместный ребенок. Ради дочки они сохранили добрые отношения. Что касается Игоря Верника, то он уже давно расстался со второй женой журналисткой Марией Казаковой. У пары есть совместный сын Григорий. В этом году ему исполнится уже 21 год.

Экс-супруг Дарьи Мороз женат на телеведущей Ксении Собчак. Актриса же пока официально свободна. После расставания с мужем она все чаще стала публиковать в своем микроблоге откровенные снимки демонстрируя точеную фигуру. Некоторые россияне пришли к выводу, что расставание пошло на пользу знаменитости – она похорошела.

Актриса не скрывает, что уделяет работе много времени. Даже чересчур. "Когда нет выходных, вечер – это единственное время потупить, расслабиться и привести мысли в порядок", – признавалась Дарья Мороз, ранее опубликовав фотографию, на которой запечатлена с бокалом вина.