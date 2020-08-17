Стало известно об уходе Дарьи Мороз

Поклонники Дарьи Мороз расстроены из-за ее ухода. Фанаты пытаются разобраться в причинах.

В СМИ давно ходили слухи о том, что Дарья Мороз приняла решение покинуть МХТ имени Чехова. И вот теперь актриса подтвердила информацию. Звезда сериала "Содержанки" отметила, что намерена продолжить играть в тех спектаклях, в которых была задействована ранее.

Говорят, артисты недовольны работой художественного руководителя Сергея Женовача. Режиссер пришел на смену Олегу Табакову, который возглавлял МХТ 18 лет. Это кадровое решение не устроило труппу, некоторые артисты начали увольняться. Женовач старается не реагировать на критику подчиненных.

Дарья Мороз успешно совмещала работу в театре и съемки в кино. Расставшись с МХТ, актриса с головой ушла в новый телепроект. Артистка объявила о съемках фильма "Клиника счастья".

"Знаете... Некоторые проекты приходят неожиданно и как направление для развития личности. Отражают внутренний запрос. Даже удивительно, как вовремя. Так появляются обычно новые люди, именно когда ты готов к новым веяниям жизни. И это кайф! Так или иначе, роли влияют на артиста и оставляют след. Люблю такие сочетания", – призналась Дарья Мороз.

Актриса не скрывает, что уделяет работе много времени. Даже чересчур. "Когда нет выходных, вечер – это единственное время потупить, расслабиться и привести мысли в порядок", – призналась Дарья Мороз, опубликовав фотографию, на которой запечатлена с бокалом вина.