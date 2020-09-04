Пошла по стопам Бузовой: Айза показала промежность на всю страну

Интернет облетела интимная фотография Айзы Анохиной. Выяснилось, что телеведущая хотела отправить снимок промежности своему возлюбленному Олегу Майами, но перепутала кнопки. Когда девушка поняла, что ошиблась, незамедлительно удалила публикацию.
Айза тут же начала оправдываться. "Все мы люди. У всех есть ***, – ответила знаменитость ошарашенным подписчикам, – Неприятно, но не так уж страшно. Считаю, что нужно проще относиться". Анохина призналась, что сначала очень испугалась, но потом начала громко смеяться.
Как пишут авторы телеграм-канала "Только никому...", есть мнение, что Айза выложила интимную фотографию нарочно. Якобы таким образом Анохина хочет привлечь к себе внимание. Вспомнили даже Ольгу Бузову, откровенное видео которой просочилось в Сеть несколько лет назад. С того момента ведущая "Дома-2" стала весьма популярной.
Напомним, в этом году Айза рассказала о романе с Олегом Майами. Пара познакомилась в прошлом году на съемках шоу "Форд Боярд". Похоже, у возлюбленных все серьезно. Недавно певец подарил избраннице роскошное кольцо, которое напоминает помолвочное.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Не обуздание желания