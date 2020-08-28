Айза намекнула на свадьбу с Олегом Майами

Похоже, отношения Айзы Анохиной и Олега Майами становятся серьезнее. Телеведущая показала роскошный подарок от возлюбленного.

Несколько месяцев назад общественность узнала, что Айза Анохина встречается с Олегом Майами. Некоторые не верили в искренние чувства между знаменитостями, ведь о своих отношениях они рассказали в эфире реалити-шоу "Супер Айза". Многие сочли роман артистов часть пиар-кампании телепроекта.

В заключительных сериях "Супер Айзы" поклонники узнали, что телеведущая и певец расстались. Сомнений в том, что роман является лишь хорошо сыгранным спектаклем, у народа не осталось. Но не долго злопыхатели ликовали. Спустя несколько недель Анохина сообщила, что вновь встречается с Майами.

Возлюбленные стараются не обращать внимание на хейтеров. Они продолжают публиковать совместные фотографии и публично признаваться друг к другу в любви.

Накануне Айза опубликовала фотографию подарка, который преподнес ей Олег. Теперь на безымянном пальце инстадивы красуется роскошное кольцо, которое напоминает помолвочное. Неужели возлюбленные скоро станут супругами?

Напомним, что Айза была замужем дважды. С 2008 по 2014 годы ее супругом был рэпер Гуф (Алексей Долматов). От него телеведущая родила сына Сэма. В этом году знаменитость расторгла брак с бизнесменом Дмитрием Анохиным, который является отцом ее второго наследника – Элвиса.