"Сердце болит": Айзу Анохину хотят лишить сына

Инстадива разместила в инстаграм-канале шокирующие сведения. Айза Анохина может потерять ребенка.



Экс-возлюбленная Гуфа поделилась с подписчиками переживаниями. Она сообщила, что сына Элвиса у нее могут забрать. По словам Айзы Анохиной, этого она боится больше всего на свете. "Сердце болит. И мой самый страшный сон сейчас воплощается в жизнь.", – выразилась девушка.

Айза не пояснила, что именно случилось в ее судьбе и почему у нее могут отнять сына. Инстадива добавила, что хочет быть хорошей мамой и ей очень плохо. Информацию о внутренних страхах звезда дополнила фотографией Элвиса. На снимке кудрявый светловолосый мальчик в серой футболке не улыбается, а мать держит ребенка за руку.

Эмоциональный пост прокомментировал рэпер Гуф. "Ебанный пиздец (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал музыкант. Поклонники Айзы сделали замечание рэперу за грубое выражение.

"Ты прекрасная мама. У тебя никогда никого не отнимут.", "Дима хочет его на море вывезти на время?", "Я надеюсь этот пост не про бывшего мужа", "Не ной! А борись", – выразились пользователи Сети. Фанаты инстадивы начали переживать за ее состояние. Они поддержали кумира в сложной ситуации и начали теряться в догадках о том, кто и зачем хочет забрать у матери ребенка.

Напомним, что после расставания с Гуфом звезда вышла замуж за Дмитрия Анохина, который является отцом Элвиса. Сейчас они в разводе. В 2020 году Айза Анохина состояла в отношениях с участником "Дома-2" Олегом Майами.