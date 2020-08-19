Айза Анохина ходила на свидания за спиной у мужа

Айза Анохина скоро будет праздновать годовщину знакомства со своим возлюбленным Олегом Майами. Звезда "Инстаграм" рассказала, как начинались ее отношения с певцом.

Айза Анохина познакомилась с Олегом Майами в сентябре 2019 года во Франции. Тогда они вместе принимали участие в съемках нового сезона шоу "Форт Боярд". Их общение началось в отеле, они смеялись и веселились, но любви с первого взгляда не было.

Тогда хип-хоп – исполнительница была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. Правда, ее отношения с супругом уже портились. Вернувшись из Франции, Айза много плакала, пребывала в депрессии и думала, что никогда не познакомится с достойным ее мужчиной.

Как только Анохина свыклась с перспективой пожизненного одиночества, ей написал Олег. Певец позвал Айзу в кино, она согласилась. Встреча с молодым человеком была для нее глотком свежего воздуха. Поддавшись на обаяние Олега, артистка поцеловала его. На тот момент она еще не была разведена с Дмитрием.

Анохина призналась поклонникам, что сначала считала Майами "недалеким альфонсом", позволяла другим говорить о нем гадости. Она публично попросила у возлюбленного прощения за это.

"Прости, что думала о тебе плохо. Я рада, что ошибалась. А ты больше никого не слушай! Только свое сердце!" – написала Айза в "Инстаграм".

Напомним, роман Анохиной и Майами сначала многие не воспринимали всерьез. Мол, артистка стала встречаться с ним только ради пиара и высоких рейтингов шоу "Супер Айза". Со временем все больше поклонников поверили в искренность чувств пары.