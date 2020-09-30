"Как мумия": Буланова напугала народ своим видом

Татьяна Буланова в личном блоге показала фотографию с мероприятия, на котором ей удалось побывать. Артистка предстала в компании коллег и друзей.

Исполнительница и ее знакомые с улыбкой смотрят в кадр, чуть наклонив головы набок. Поклонники отметили, что звезда выглядит просто прекрасно. Судя по снимку, сложно сказать, что на нем изображена 51-летняя женщина.

Однако многие заявили, что Татьяне Булановой стоит отказаться от "детских" фильтров для обработки фотографий. Подписчики уверены, что артистка потеряла свою индивидуальность в погоне за молодостью. Некоторые даже сравнили исполнительницу с другой популярной блондинкой, переживающей непростой период, – Бритни Спирс.

"Для чего фильтр детский на лицо сделали? Вас же видели в передаче Привет Андрей. А на предыдущем видео. Женщина ухоженная под 50, а тут ребенок на фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как мумия", "Татьяна, вы тут как школьница", "Отфотошопились то", "Татьяна, зачем вы теряете свою индивидуальность??", "Татьяна, на Бритни Спирс похожа", "Фильтры зачем? Где индивидуальность?" – написали в комментариях.

Напомним, в апреле Татьяну Буланову экстренно госпитализировали. Оказалось, что у артистки проблемы с сердцем. В больницу звезду доставили в предынфарктном состоянии. По словам исполнительницы, несколько лет назад она пережила микроинсульт.