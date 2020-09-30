Тимати довел конфликт с Киркоровым до предела: Не буду стоять на одной сцене!

Тимати стал новым гостем ютуб-шоу "Я себя знаю". Артист решил рассказать, как после многолетней вражды ему удалось стать другом Филиппу Киркорову.

Конфликт начался после премии Муз-ТВ восемь лет назад. Музыкант возмутился, что статуэтки попали в руки певцов, которых он считает устаревшими. По мнению молодого артиста, многие из лауреатов не заслужили призов. Филипп Киркоров все воспринял на свой счет. По словам Тимати, звезда ему даже написала: мол, как ты смеешь такое говорить?

Рэпер тогда не на шутку разозлился и решил отомстить. Записал песню "Давай, до свидания!", в которой от души прошелся по королю отечественной поп-музыки. В итоге артисты начали открыто враждовать. Филипп Киркоров даже заявил, что не будет выступать на фестивалях, если в списке гостей есть Тимати. "Не буду с ним стоять на одной сцене!" – говорил музыкант.

По словам рэпера, поп-король подключил все свои ресурсы и уговаривал друзей не иметь дела "с этой обезьяной". Он хотел, чтобы от репутации Тимати живого места не осталось. Однако спустя несколько лет звезды все же смогли помириться. Как оказалось, в роли кота Леопольда выступил Григорий Лепс.

Музыкант отметил, что коллега по сцене год или два периодически давил на него, предлагая пойти навстречу Филиппу Киркорову. Певец упирал на то, что рэпер действительно обидел артиста, да еще и старшего по возрасту. В итоге Тимати все же сдался и пошел на примирение с поп-королем.