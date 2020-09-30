Баширов заступился за Ефремова: Судьба была предопределена

Новым гостем программы "Судьба человека" стал Александр Баширов. Звезда картин "Асса", "Игла" и "Груз 200" рассказала Борису Корчевникову о том, что думает по поводу дела Михаила Ефремова.

Артисты не раз вместе устраивали пьяные дебоши и веселились от души во время публичных мероприятий. Например, однажды забрались на сцену одного из сочинских ресторанов и исполнили матерные частушки. Дело было на вечеринке после "Кинотавра".

Борис Корчевников в эфире шоу "Судьба человека" уточнил, что думает Александр Баширов о Михаиле Ефремове и том, что с ним произошло. По словам актера, он старается не давать оценочных суждений. Правда, по мнению звезды, его коллега часто искушал судьбу, и в какой-то степени все было заранее предрешено. "Порой человек сам себе враг", – считает артист.

Александр Баширов предположил, что любому русскому человеку живется непросто, а у артистов эмоциональное состояние еще более подвижное, поэтому сложно не угодить в капкан зависимостей. "Русский актер всегда со снятой кожей", – отметила звезда в эфире шоу "Судьба человека". При этом сам Баширов себя к артистам не относит, говорит, у него нет амбиций.

Также в студии программы знаменитость рассказала, как разделась догола перед учителями ВГИКа. Студенты готовили представление по "Фаусту", и однокурсница актера посчитала, что Мефистофель обязательно должен быть голым. Александр Баширов, которому роль и досталась, без стеснения снял все перед Сергеем Бондарчуком и Инной Макаровой. За дерзкую выходку артиста чуть не выгнали из института.