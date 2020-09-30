"Мне есть что показать": голый 65-летний Баширов шокировал публику

Александр Баширов признается, что готов к смелым ролям дежа сегодня. Ему нравится эпатировать публику, ведь он всегда играл роли негодяев, провоцирующих зрителя на эмоции. Всего в его копилке около 160 ролей, среди которых заключенные и мошенники. За его плечами кино и сериалы "Сестры", "Медвежий поцелуй", "Штрафбат".
В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актер вспомнил, как учился на втором курсе режиссерского факультета ВГИКа. Вместе с ним на потоке были Федор Брндарчук, Иван Охлобыстин, Рената Литвинова. Однажды во время практики Баширов удивил всех, а особенно педагогов тем, что разделся догола. В таком виде он появился в роли Мефистофеля постановки "Фауста". По словам актера, для всех это был шок... Он признался, что сделал это по задумке режиссера.
"Мне понравилось, потому что есть, что показать", – рассказал Александр Баширов.
После такого смелого и эпатажного шага студента едва не отчислили из института. Также актер рассказал ведущему, что во время учебы у него случилась большая любовь. Его сердце завоевала та самая режиссер, которая и предложила юному Баширову раздеться на сцене. Однако они так и не поженились.
Первой супругой актера стала его сокурсница Венди Ньютон, которая родила ему сына Кристофера. Пара распалась. Второй супругой актера стала певица Инна Волкова. У пары есть 23-летняя дочь Александра-Мария.
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