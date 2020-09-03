Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Последнее слово: Ефремов боится не выйти из тюрьмы живым

Последнее слово: Ефремов боится не выйти из тюрьмы живым

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В четверг, 3 сентября, в Пресненском суде проходят прения сторон по делу о смертельной аварии с участием российского актера Михаила Ефремова. Гособвинение озвучило свой вердикт.
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Михаила Ефремова хотят приговорить к 11 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В ходе судебного заседания актер признал свою вину. Он объявил, что не спал несколько ночей и решил сознаться. Также он сказал, что раскаивается и не будет "отмазываться".

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Между тем эксперт считает, что на этот раз признания актера не станут смягчающим обстоятельством. Один раз он уже признавал свою вину, после чего забрал слова обратно.

На этот раз в последнем слове Ефремов сказал, что 11 лет – это смертельный для него приговор.

"11 лет очень кровожадно, конечно, боюсь, я не доживу", – приводит слова Ефремова КП.

Защита просит назначить Ефремову "справедливый приговор" Об этом сказал адвокат подсудимого Эльман Пашаев. Он также отметил, что отправка в колонию общего режима может угрожать жизни Ефремова из-за актерской карьеры. Он напомнил, что артист играл в силу своей профессии разных людей – следователей, милиционеров, педофилов.

На сегодняшний день стороны защиты и обвинения представили все свои доказательства по громкому процессу. Остались лишь прения сторон и приговор, который могут вынести уже 8 сентября.


3 сентября 2020, 17:25 Источник: КП ✓ Надежный источник
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