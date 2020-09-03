В Сеть слили снимок голой и связанной дочери Ефремова

На фотографии Анна Мария стоит у стены в одних трусах, причем мужских. Грудь блогер замазала в фотошопе. Стройное тело девушки обвивают тугие веревки. Как оказалось, вместе с друзьями она практикует шибари – японское искусство ограничения подвижности.
Поклонники Анны Марии Ефремовой пришли в восторг от откровенного снимка. "Не могу определиться что мне нравится больше: боксеры с человеком пауком или насколько классно тебя связали (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты ослепительно прекрасен, а боксеры с человеком-пауком делают тебя еще прекраснее", "Огонь! За что я люблю шибари – это выглядит невероятно привлекательно и эстетично!" – написали в комментариях.
Дочь Михаила Ефремова называет себя небинарной (не мужчина и не женщина. – Прим. ред.) персоной и предпочитает обращение к себе в мужском или среднем роде. Наследница актера живет вместе со своей девушкой и ведет популярный блог в "Твиттере".
#нюдесочетверг— аэм пророческая тень (@amefremova) September 2, 2020
Шибари заказывали?
Вязал меня шикарный @Tasumori ���� pic.twitter.com/Rhz3nrg8lU
Когда произошла авария, Анна Мария поддержала отца и даже приходила в квартиру, где артист сидит на домашнем аресте. Позднее Ефремова столкнулась с преследованием со стороны СМИ и отметила, что не отвечает за поступки родителя.
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