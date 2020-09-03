Из-за выходки Билана в Москве остановилось метро

Дима Билан устроил танцы на эскалаторе. Работники подземки увидели певца в неожиданном виде – рабочей робе.

Артист при этом был не один: на соседних эскалаторах компанию ему составили молодые танцоры. Это остановило работу московского метрополитена на одном из переходов между станциями на несколько часов.

Правда, пассажирам это никак не помешало, поскольку действо проходило ночью. Выяснилось, что Шура Би-2 в рамках одного из своих проектов "Куртки Кобейна" таким образом работал над новым клипом коллектива на ремикс песни "Люди на эскалаторах".

Дима Блан дебютировал в качестве актера клипа. Раньше он такого не делал. К слову, съемки прошли задолго до того, как певец был госпитализирован с пневмонией.

Напомним, артист больше недели пролежал в больнице. Он регулярно рассказывал поклонникам о своем самочувствии. К счастью, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Он отметил, что сейчас лечится от бронхита. А недавно Дима Билан сообщил, что уже позволил себе прогуляться. На улицу он вышел "замаскированным". Исполнитель надел шляпу и длинный черный плащ.

Как писали "Дни.ру!" 38-летний артист ранее рассказал в своем "Инстаграм", что после поездки в Крым у него поднялась температура и началась слабость. Осложнили состояние знаменитости и выступления. Из-за этому ему прибегнуть к помощи медиков.