"Я что, ною?": Билан обозвал поклонников тупыми с больничной койки

Два дня назад Дима Билан загремел в клинику. Артист вышел на связь с фанатами из палаты, сообщив, что взял перерыв в работе из-за болезни.

Исполнитель рассказал, что несколько дней подряд игнорировал температуру и работал, несмотря на плохое самочувствие. В итоге Диме Билану стало хуже, и ему пришлось обратиться за помощью к медикам.

У звезды диагностировали воспаление легких. По информации СМИ, врачи не подозревают у Димы Билана коронавирус. Певец уверен, что заболел из-за прогулки на яхте вдоль берегов Ялты. Кроме того, он признался, что часто выходит на сцену больным. Примечательно, что артист общался с россиянами в Сети довольно грубо.

"Бестактные комментарии идут лесом. Никто не знает о моей жизни ничего вообще. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице?" – возмутился Дима Билан. Певец посетовал на то, что многие люди испытывают иллюзии по поводу работы в сфере шоу-бизнеса. Билан заверил, что быть артистом не так легко, как многим кажется.

Пользователи Сети смутились из-за того, в какой манере знаменитость начала общаться с фанатами. Подписчики Билана отметили, что называть своих поклонников тупыми недопустимо.

Напомним, ранее артист мучился от межпозвоночной грыжи, которую ему удалили в 2017 году. А год назад артист перенес сложную операцию на ноге из-за перелома.