Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
3 сентября
Лента новостей
12:25
Ефремов пришел в суд в странном виде и рассмешил народ
11:52
"Умотала": Анна Хилькевич оставила мужа и детей
11:44
Любовник доставил Бледанс неожиданное удовольствие
11:39
Жене не дали попрощаться с задохнувшимся артистом из "Ласкового мая"
11:38
Володин: Нужно всегда помнить о цене победы во Второй мировой войне
11:32
В Краснодаре легковой автомобиль врезался в трамвай
11:29
Получал угрозы: признание вины Ефремовым в ДТП объяснили
11:22
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
11:21
Актер и композитор Матвейчук тайно женился в Швейцарии
11:18
В Пензе произошла смертельная авария
10:58
Коронавирус в России: за сутки выявлено почти 5 тысяч зараженных
10:48
Экс-премьер Польши: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину
10:48
Исключенная из проектов с Прилучным Муцениеце празднует победу
10:34
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
10:23
Потакавший националистам Лукашенко нажил себе крупные проблемы
10:19
"Это лежачий больной": жена рассказала о плачевном состоянии Гафта
10:11
Ефремова привезли в суд на слушание по делу о ДТП
10:05
Перед смертью Ирина Печерникова сильно покалечилась
10:05
Россия возобновила полеты еще в три страны
09:37
"Северный поток – 2" под угрозой из-за ситуации с Навальным
09:00
Девочка созрела: сексуальная дочка в минишортах и лифе затмила мрачную Славу
08:51
Дочь приехала к сраженной инсультом Кудрявцевой
08:42
Возмущенная происходящим в Белоруссии спутница Лукашенко объявила об уходе
08:20
Раскрыты схемы мошенничества в банкоматах России
07:34
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 сентября 2020 года
06:37
Вскрылись подробности серьезного психического расстройства Елизаветы II
04:31
Как распознать сердечный приступ
02:19
Джиган о воссоединении с Самойловой: Пришлось замаливать грешки
00:09
Сын Гагариной оказался копией Губина
22:04
В Тюмени из-за урагана рухнули башенные краны
21:56
Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина
21:55
В Москве неадекватный мужчина взял в заложники капитана теплохода
21:46
Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко
21:45
Садальский: сын Лукашенко начал учиться в российской школе
21:15
Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко
21:00
В Волгограде мужчина сломал ребра кондуктору в ответ на просьбу надеть маску
20:15
В Озерах вор вынес с территории предприятия 16 мешков картофеля
20:13
В отношении вдовца Легкоступовой могут возбудить уголовное дело
20:05
В Черноголовке мужчина убил ножом сожителя матери
19:45
Борисова и Проклова отравились протухшей рыбой: Старалась сдержать тошноту
19:37
"Всегда мечтала": Семенович с жадностью вцепилась в вымя
19:31
Лолита рассекретила своего нового возлюбленного
19:21
В Казани начальник отдела полиции обстрелял подчиненных
19:10
Почему история с отравлением Навального "Новичком" – фейк
19:00
Пропустившая школьную линейку дочери Асмус не может пережить горе: Проплакала всю ночь
18:59
Виктория Боня готова снять с себя штаны за лайки
18:55
Акиньшина решила показать сына спустя долгое время
18:34
Лавров пригрозил "твердым ответом" на попытки оторвать Белоруссию от России
18:30
Бывшая ученица Тутберидзе объявила о завершении карьеры
18:17
Врачи не могут помочь сраженному инсультом Гафту
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет
Путин примет в широкие объятия: озвучен сценарий воссоединения с Белоруссией
Эксперт: Путин некоторое время выбирал между Лукашенко и оппозицией
Соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии
Эксперт: Лукашенко готов к вводу "вежливых людей" в Белоруссию
У белорусской оппозиции остался единственный шанс победить Лукашенко
Шоу-бизнес
Ефремов пришел в суд в странном виде и рассмешил народ

Ефремов пришел в суд в странном виде и рассмешил народ

Михаил Ефремов. Фото:АГН Москва
На очередном заседании суда Михаил Ефремов появился в странном виде. Знаменитость высмеяли в Сети.
прочитано 378 раз

Сегодня актер официально признал себя виновным в смертельной аварии. Примечательно, что в зал суда Михаил Ефремов явился в неоднозначном наряде. Он надел футболку с надписью "Трудный возраст", синий пиджак и брюки того же цвета.

ПО ТЕМЕ

Получал угрозы: признание вины Ефремовым в ДТП объяснили

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Слова на одежде артиста озадачили пользователи Сети. Нашлись те, кто посмеялся над знаменитостью. "Судя по футболке, Михаил Ефремов этой ночью слушал МакSим и грустил", – пошутили журналисты, намекая на дебютный альбом певицы.

В конце августа актер пришел на слушание в футболке "Православие – это жизнь". Вероятно, таким образом он решил показать свою приверженность вере. На заседаниях Ефремов часто читал молитвенник.

Напомним, в начале июня артист устроил аварию на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, за рулем которого сидел Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался на полной скорости в фургон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Водитель второго транспорта был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Прокурор запросил для артиста одиннадцать лет лишения свободы. Михаил Ефремов же рассчитывает на условный пятилетний срок.

Автор: 3 сентября 2020, 12:25 Источник: Telegram-канал LIFE SHOT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Клоун опознал с признанием! Похоже, получит по полной и полсрока точно заслуга больного на голову адвоката! А молитвенник надо было читать раньше. Гляди не было бы водки и наркотиков. Похоже, времени на зоне будет достаточно, чтобы выучить не только молитвы, но и всю Евангелию. Поделом, дураку!
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина
Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко
Садальский: сын Лукашенко начал учиться в российской школе
Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко

Шоу-бизнес

Жене не дали попрощаться с задохнувшимся артистом из "Ласкового мая"
Получал угрозы: признание вины Ефремовым в ДТП объяснили
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
"Это лежачий больной": жена рассказала о плачевном состоянии Гафта

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Популярный актер втянул в пьянство молодую жену

Артист не скрывает пагубной страсти

Шоу-бизнес

"Женщина-огонь!": падкого до возрастных дам Шаляпина заподозрили в романе с Аллегровой

Певец восхищен красотой и обаянием артистки
Шоу-бизнес

Сердце не выдержало: Андреев умер после новости о присуждении главной награды страны

Актер стал лауреатом ордена

Шоу-бизнес

Красавец-сын поддерживал черную от горя Селезневу у гроба Андреева

На вдову больно смотреть

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+