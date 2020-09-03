Ефремов пришел в суд в странном виде и рассмешил народ

На очередном заседании суда Михаил Ефремов появился в странном виде. Знаменитость высмеяли в Сети.

Сегодня актер официально признал себя виновным в смертельной аварии. Примечательно, что в зал суда Михаил Ефремов явился в неоднозначном наряде. Он надел футболку с надписью "Трудный возраст", синий пиджак и брюки того же цвета.

Слова на одежде артиста озадачили пользователи Сети. Нашлись те, кто посмеялся над знаменитостью. "Судя по футболке, Михаил Ефремов этой ночью слушал МакSим и грустил", – пошутили журналисты, намекая на дебютный альбом певицы.

В конце августа актер пришел на слушание в футболке "Православие – это жизнь". Вероятно, таким образом он решил показать свою приверженность вере. На заседаниях Ефремов часто читал молитвенник.

Напомним, в начале июня артист устроил аварию на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, за рулем которого сидел Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался на полной скорости в фургон.

Водитель второго транспорта был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Прокурор запросил для артиста одиннадцать лет лишения свободы. Михаил Ефремов же рассчитывает на условный пятилетний срок.