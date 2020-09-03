Получал угрозы: признание вины Ефремовым в ДТП объяснили

В четверг, 3 сентября, состоялось новое заседание по делу Михаила Ефремова. В начале слушания актер признал свою вину в смертельном ДТП.

Продолжение: Ефремов пришел в суд в странном виде и рассмешил народ

С самого утра возле здания суда стали собираться друзья и поклонники знаменитости. Одним из первых на месте оказался актер Никита Джигурда. В ходе беседы с репортерами он сделал сенсационное заявление.

По мнению артиста, Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев получали угрозы. "Их вынудили признать вину, поскольку говорили: не признаешь – восемь лет будет дано", – рассказал Джигурда.

Актер отметил, что Ефремов рассчитывает на условный пятилетний срок. Также Джигурда предположил, что против его коллеги действуют некие антиправительственные силы.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для устроившего ДТП артиста одиннадцать лет колонии. Обвинитель уточнил, что исправление Ефремова возможно только в длительной изоляции от общества.

Напомним, страшная авария с участием звезды произошла вечером 8 июня. Внедорожник, в котором находился Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном курьера Сергея Захарова.

Медицинская экспертиза установила, что в момент ДТП актер был сильно пьян. Также в крови знаменитости обнаружили следы наркотических веществ. Сам Михаил Ефремов до последнего отказывался признавать вину.