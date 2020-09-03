Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов сделал важное заявление в суде. Он больше не намерен скрывать правду.

Сенсационные новости пришли из Пресненского суда Москвы, где проходят слушания по делу Михаила Ефремова. Актер удивил присутствующих неожиданным признанием.

"У меня заявление. Я признаю свою вину", – заявил артист. Его слова прозвучали после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго адвоката – Елизаветы Шаргородской.



Материал дополняется