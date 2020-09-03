Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Сенсационные новости пришли из Пресненского суда Москвы, где проходят слушания по делу Михаила Ефремова. Актер удивил присутствующих неожиданным признанием.
"У меня заявление. Я признаю свою вину", – заявил артист. Его слова прозвучали после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго адвоката – Елизаветы Шаргородской.
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