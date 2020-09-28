Юлечка забрала: Войнаровского похоронят рядом с Началовой

Как сообщил сын певца Игорь, артиста после кремации похоронят на одном из самых престижных столичных кладбищ – Троекуровском. Информация об этом появилась и на странице Войнаровского в социальной сети "Фейсбук".
Это кладбище было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Стоимость места здесь зависит от "престижа" участка и начинается, как говорят, от 1 163 610 рублей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.
Но самое известное на сегодня захоронение – могила безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой. Как уверяют работники, к ней не зарастает народная тропа – благодарные люди несут цветы, игрушки, свечи.
Вячеслав Войнаровский и Юлия Началова были немного знакомы. Певица не раз бывала на спектаклях с его участием, они несколько раз участвовали в одних концертах и съемках. Символично, что исполнителя похоронят неподалеку от всенародно любимой коллеги – на новой части Троекуровского кладбища.
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