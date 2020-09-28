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Пострадавшая из-за Козловского россиянка изменила свое решение в суде

Пострадавшая из-за Козловского россиянка изменила свое решение в суде

Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жительница Санкт-Петербурга Елизавета Видус обратилась в суд с требованием взыскать с Академического малого драматического театра (МДТ) более миллиона рублей. Во время спектакля Данила Козловский нанес ей травму.
прочитано 271 раз

В конце прошлого года Елизавета пришла в МДТ посмотреть постановку "Гамлет", главную роль в которой играл Данила Козловский. В одной из сцен спектакля актер размахивал металлической флейтой. Однако он не заметил, как часть музыкального инструмента отлетела в зрительный зал и попала в голову женщине.

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Данила Валерьевич Козловский Актер

Елизавете помогли сидящие рядом люди. Они вывели зрительницу из зала и помогли остановить кровь. Женщина провела в больнице несколько дней, но так и не дождалась извинений от Козловского и руководства театра. Поэтому Видус решила пойти в суд.

Женщина посчитала разумным требовать с МДТ больше миллиона рублей. Львиная доля этой суммы – компенсация морального вреда. Оставшаяся же часть могла покрыть расходы Елизаветы: 12,2 тысячи – за лечение, восемь тысяч – за билеты в театр, 38 тысяч – заработная плата, которую она не получила из-за больничного.

Во время последнего слушания Елизавета заключила мировое соглашение. Подробности сделки женщины и представителей театра не раскрываются. Любопытно, что на заседание должен был прийти Козловский, но актер так и не появился.

Автор: 28 сентября 2020, 18:35 Источник: РИА ФАН

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