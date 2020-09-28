Пострадавшая из-за Козловского россиянка изменила свое решение в суде

В конце прошлого года Елизавета пришла в МДТ посмотреть постановку "Гамлет", главную роль в которой играл Данила Козловский. В одной из сцен спектакля актер размахивал металлической флейтой. Однако он не заметил, как часть музыкального инструмента отлетела в зрительный зал и попала в голову женщине.
Елизавете помогли сидящие рядом люди. Они вывели зрительницу из зала и помогли остановить кровь. Женщина провела в больнице несколько дней, но так и не дождалась извинений от Козловского и руководства театра. Поэтому Видус решила пойти в суд.
Женщина посчитала разумным требовать с МДТ больше миллиона рублей. Львиная доля этой суммы – компенсация морального вреда. Оставшаяся же часть могла покрыть расходы Елизаветы: 12,2 тысячи – за лечение, восемь тысяч – за билеты в театр, 38 тысяч – заработная плата, которую она не получила из-за больничного.
Во время последнего слушания Елизавета заключила мировое соглашение. Подробности сделки женщины и представителей театра не раскрываются. Любопытно, что на заседание должен был прийти Козловский, но актер так и не появился.
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