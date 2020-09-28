Ксения Бородина высказалась о рукоприкладстве в семье: Все совершают ошибки

Противостояние между бывшими супругами, Аленой Рапунцель и Ильей Яббаровым, становится все более жестоким. На этот раз в студию программы "Бородина против Бузовой" Яббаров пришел один, а Рапунцель – с матерью, Татьяной Григорьевской.
Обстановка накалилась до предела и переросла в драку. Музыкант и его бывшая жена сцепились не на жизнь, а на смерть. Сначала Яббаров кинул в Алену микрофон, а потом начал крушить студию. Алена не стала сдерживаться и тоже набросилась на Илью. О скандале ведущая Ксения Бородина рассказала в своем "Инстаграм".
Телеведущая была в шоке от произошедшего на ее программе, ведь все скандалы отражаются на жизни общего сына бывших супругов Богдане.
"Не могу никогда понять, когда поднимают руку на женщину и когда не видят своего ребенка", – написала Бородина.
Ведущая призвала женщин не унижаться перед своими бывшими и не выпрашивать жалкие алименты, а взять себя в руки и начать зарабатывать. "Все совершают ошибки... Но жизнь не заканчивается, а о себе думать надо всегда", – добавила телеведущая.
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