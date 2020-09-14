Бородина назвала причину развода Харламова и Асмус

Нынешний год стал "урожайным" на звездные расставания. Об окончании отношений уже заявили Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Кристина Асмус и Гарик Харламов, Анастасия Решетова и Тимати, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков.
Ксения Бородина отметила, что в целом понимает причины, по которым пары расходятся. Теледива уверена, что женщины просто перестали терпеть тиранов и выбрали свой путь развития. Причем дело не только в публичности.
Артистка считает, что это позитивные сдвиги в современном обществе, однако они влияют на институт брака. По мнению ведущей "Дома-2", люди перестали пытаться сохранить семью, и статистика разводов просто пугающая.
При этом Ксения Бородина неоднократно заявляла, что ее отношения стали только лучше за карантин. Однако с Курбаном Омаровым у нее были и "темные времена". Например, почти сразу после свадьбы ребята оказались на грани развода.
Звезда лично опубликовала в инстаграм-аккаунте переписки мужа с другими женщинами. Как оказалось, предприниматель неоднократно изменял беременной Ксении Бородиной. Девушка собиралась расстаться с супругом, но в итоге все же решила сохранить семью.
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