Молодая муза Задорнова нарвалась на мошенников

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса и закрытых границ пересмотрели свои планы на летний отпуск. Актриса, которую называют музой Михаила Задорнова, тоже отправилась на курорт Краснодарского края.

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