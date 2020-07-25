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Молодая муза Задорнова нарвалась на мошенников

Молодая муза Задорнова нарвалась на мошенников

Марина Орлова. Фото: www.instagram.com / marinaorlovaofficial
Многие звезды отечественного шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса и закрытых границ пересмотрели свои планы на летний отпуск. Актриса, которую называют музой Михаила Задорнова, тоже отправилась на курорт Краснодарского края.
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Девушка в восторге от природы и ландшафтов Сочи. Артистка путешествует по югу России со своим молодым человеком, Григорием Кирьяновым. Пара решила отправиться к горным водопадам. Правда, поездка прошла не так гладко, как хотелось бы.

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В личном блоге Марина рассказала, что столкнулась с мошенничеством. Туристы прибыли к природной достопримечательности Пасть дракона. Как отметила звезда, у подножья водопада они встретили "умника", который собирал по 100 рублей с человека за проход.

Актриса заявила, что ее не перестает удивлять предприимчивость людей. Правда, она не позволила себя обмануть и "рассказала, где раки зимуют". Также артистка сравнила этот эпизод с моментом из книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". Остап Бендер таким же способом пытался заработать на проходе к бесплатной достопримечательности.

Марину называют молодой музой Михаила Задорнова. С 2013 года пару связывали деловые и творческие отношения. Они часто появлялись вместе на мероприятиях и выступали.

В недавнем интервью бессменная ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая рассказала, что с Михаилом Задорновым их связывали очень теплые отношения. Артистка даже была влюблена в сатирика, однако все осталось на платоническом уровне, так как оба были женаты.

Автор: 25 июля 2020, 10:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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