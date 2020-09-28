Копенкина о сексе Шаляпина и Цымбалюк-Романовской: С ним она расцвела

После расставания с Арменом Джигарханяном пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская нашла свое счастье с певцом Прохором Шаляпиным. Артисты демонстрировали полнейшую идиллию, а после расставания Виталина вдруг объявила, что интимных отношений с певцом у нее не было. Вот только его бывшая жена Лариса Копенкина в этом сомневается.

Романтические отношения Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской длились целый год. Хотя многие пользователи Сети по какой-то причине не врили в искренность их чувств. Они полагали, что этот роман – пиар. Однако бывшая жена Прохора Шаляпина, риэлтор Лариса Копенкина убеждена, что чувства у певца и пианистки были самые что ни на есть настоящие.

Вот только женщина не может понять, почему Виталина Цымбалюк-Романовская открестилась от интима с Прохором Шаляпиным. "Мне кажется, она очень любила Прохора. В отношениях с ним она расцвела, похорошела. Сомневаюсь, что женщина может так сильно преобразиться без секса. Но это мое личное мнение", – подчеркнула Лариса Копенкина.

Тем не менее, у нее есть предположение, зачем Виталина это сказала. "Мы же, бабы, такие мстительные!" – только и сказала бывшая жена Прохора Шаляпина. Впрочем, сама Лариса Копенкина сумела не только достойно расстаться с артистом, но и сохранить с ним добрые отношения. Бывшие супруги с удовольствием общаются и проводят время вместе.

Несмотря на такую близость, о воссоединении Копенкиной и Шаляпина и речи не идет. "Он для меня остался близким человеком. Но о том, чтобы возобновить интимные отношения, пока никто из нас не думал. Что у меня, что у него и без этого насыщенная жизнь", – заявила 65-летняя Лариса.

Копенкина не пытается удержать бывшего мужа. Впрочем, как и любого другого мужчину. Она объяснила: "Любого мужчину, в том числе и его, можно легко покорить при условии, если вы не будете выносить мозг и доставать. И вообще, всегда стоит помнить о том, что мужчина – это не твоя частная собственность, а… явление! Он по природе охотник и на охоте должен быть всегда. А женщина в свою очередь должна преподносить своему возлюбленному такие сюрпризы, от которых у него поедет крыша!"