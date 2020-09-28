"Как-то неловко": Гарик Харламов откровенно о романе с Яной Кошкиной

Гарик Харламов в интервью прокомментировал слухи, которые витают вокруг его личной жизни после развода с актрисой Кристиной Асмус. Известному артисту приписали отношения с телеведущей Яной Кошкиной.

Новость о разводе Гарика Харламова и Кристины асмус произвела эффект разорвавшейся бомбы. И это несмотря на то, что в Сети упорно муссировались слухи об испортившихся отношениях супругов после выхода на экраны скандально известного фильма "Текст", в котором Кристине Асмус досталась главная женская роль, причем с настолько откровенными постельными сценами, что на Гарика Харламова набросились с обвинениями, как он смог допустить такое.

После того, как пара объявила о расставании, появились другие слухи. Что якобы у Гарика Харламова роман с комедийной актрисой и телеведущей Яной Кошкиной. Дескать, пышногрудая брюнетка утешила популярного юмориста, ведь у них так много общего. В новом интервью Гарик Харламов расставил все точки над i.

"Каждый день в Сети всплывают какие-то "новости" про мою любовницу, еще про что-то – это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах – из-за этого как-то даже неловко", – признался Гарик Харламов.

Юморист рассказал о расставании с Кристиной Асмус. "У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду – официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно", – отметил артист.

Он напомнил, что Кристина Асмус даже снимается, также как и он, в шоу для телеканала ТНТ. "Так что мы даже работаем на одном поле – все осталось так же, кроме штампов "муж" и "жена" в паспорте", – сообщил Гарик Харламов. Более того, по его словам, в новых номерах Comedy Club не раз и не два проскакивали шутки про развод с Кристиной Асмус.

"В этом нет никакого криминала, все отнеслись с понимаем. В конце концов, миллион человек разводятся, главное – остаться друзьями настолько, насколько это возможно. Особенно при наличии ребенка", – объяснил Гарик Харламов.