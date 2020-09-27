"Довела себя": врачи спасают оказавшуюся в критическом состоянии Асмус

В этом сезоне у Асмус слишком много работы. В Краснодарском крае она снимала выпуски нового шоу телеканала ТНТ "Звезды Геленджика", из-за чего даже не смогла попасть на первую линейку дочери. Сейчас же артистка репетирует спектакль, премьера которого состоится совсем скоро.
Загруженный график стал причиной ухудшения здоровья Кристины. В своем инстаграм-аккаунте актриса сообщила, что каждый день ей ставят уколы и дают антибиотики. "Связки в критическом состоянии. <...> Я себя довела", – расстроилась Асмус. У нее впервые появилась мысль: это того не стоило.
Поклонники пожелали артистке скорейшего выздоровления. Однако некоторые отказались верить Кристине на слово, потому что она не опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, что она в плохом состоянии. "Вы настолько боитесь выставить себя обычную, приболевшую? Где больница? Где капельница? Может, вы врете", – написал один из фолловеров.
Десятки пользователей Сети сделали замечание критику. Мол, Кристина не обязана публиковать такие снимки. Впрочем, актриса тоже удивилась наглости подписчика. "Фотографировать себя в больнице?!", – написала она.
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