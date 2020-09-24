Асмус призналась в сильных чувствах к женатому Меньшикову: Когда такой тыл, не страшно

На снимке артистка предстала в компании Евгения Марчелли – известного театрального режиссера – и своего наставника Олега Меньшикова. Вероятно, кадр сделан за кулисами перед началом репетиций.
В новом сезоне Кристина Асмус будет задействована в пяти постановках. Пока афиша появилась только на сентябрь и октябрь, но актриса вне себя от радости, что наконец-то вернется на сцену после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса.
В подписи к фото девушка заявила, что Олег Меньшиков и Евгений Марчелли для нее – крестные отцы в профессии. Она назвала их друзьями и соратниками, а также призналась в любви. "Когда у тебя такой тыл и поддержка, не страшно вообще ничего (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Кристина Асмус.
Напомним, летом этого года актриса заявила, что разводится с Гариком Харламовым после восьми лет отношений. Пара рассталась на позитивной ноте, и бывшие супруги продолжают подкалывать друг друга на эту тему в соцсетях. Например, недавно в одном из комментариев Кристина Асмус пошутила, что уже сделала подарок своему мужу, а именно развод.
Пара продолжает вместе воспитывать дочь Настю. В этом году девочка пошла в первый класс, и в школу ее отвел папа. К сожалению, 1 сентября актриса провела на съемках. Она заявила, что проплакала всю ночь – очень переживала, что не смогла быть с малышкой в важный день.
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