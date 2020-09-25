Свят-свят: священник окропил Самбурскую святой водой после известия о связи с Рудковской

По правилам программы, 15 победителей получат 15 миллионов рублей на исполнение мечты. Условие одно – надо убедить жюри отдать деньги именно им. В состав жюри вошли продюсер Яна Рудковская, актриса и блогер Настасья Самбурская, комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников.
Самбурская и Рудковская, конечно, самые яркие участники проекта. Их "союз" на экране первыми и окропил святой водой священник, приглашенный продюсерами программы прямо в студию. "Пресвятая богородица благословляет наше благое начинание", – пояснила поп. И начал обильно брызгать членов жюри святой водой. "Спасибо... От души...", – только и смогла сказать мокрая с головы до ног Самбурская. Понаблюдать за ее реакцией на происходящее можно будет уже 25 сентября в очередном выпуске "Миллиона на мечту".
Святой Симеон Солунский писал: "Воде простой свойственно по естеству очищать телесные скверны и утолять жажду, а святой воде свойственно вместе с телом измывать душу, освящать ее, воссозидать, духовно орошать и усыновлять Богу". Так что теперь за Самбурскую и Рудковскую можно не беспокоиться.
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