Рудковской сообщили о беременности шестым ребенком

По правилам программа, 15 победителей получат 15 миллионов рублей на исполнение мечты. Условие одно – надо убедить жюри отдать деньги именно им.
В состав жюри вошли продюсер Яна Рудковская, актриса и блогер Настасья Самбурская, комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников.
В каждом выпуске – шесть участников, и у каждого из них – своя история, которая никого не оставит равнодушным. Порой их мечты –противоречивые, неожиданные, провокационные, но всегда искренние и настоящие. Например, молодому москвичу Николаю Рябых миллион нужен, чтобы отправиться на покерный турнир в Лас-Вегасе, где он надеется выиграть 10 миллионов долларов и тем самым доказать отцу, что на что-то способен.
Но больше всего Яну Рудковскую потрясла история беременной шестым ребенком матери-одиночки Кристины Дмитриевой из Псковской области. Она мечтает купить дом, где у каждого из ее детей будет своя кровать, и им больше не придется спать в колясках или на полу.
Кто из них заслуживает того, чтобы его мечта сбылась? И какой выбор сделает жюри? "Миллион на мечту" – это проект не о начинающих бизнесменах, а о простых людях, которым очень нужны деньги, – говорят продюсеры проекта. – В открытом онлайн-кастинге шоу приняло участие свыше 19 тысяч человек, и лишь 90 из них смогут предстать перед жюри. Один из них к концу программы станет миллионером – тот, кому эти деньги нужны по-настоящему"
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