Киркоров экстренно прервал поездку после госпитализации 88-летнего отца

Певец сообщил, что у Бедроса Киркорова проблемы с сердцем. Артист прервал поездку в Грецию,
"Я в самолете", – заявил Филипп Киркоров. Он выразил надежду на то, что с его отцом все будет хорошо. "Возраст, что говорить", – добавил исполнитель.
Ранее в Сети распространилась противоречивая информация о состоянии Бедроса Киркорова. Его супруга говорила, что он проходит плановое обследование. Сам же отец звезды эстрады заявил, что находится на даче. Возможно, он сказал это, чтобы не привлекать к своему состоянию внимание общественности и не наводить панику.
Напомним, в августе Филипп Киркоров рассказал, что переболел коронавирусом. Он пояснил, что болезнь протекала бессимптомно.
Ранее Филипп Киркоров опубликовал в личном блоге несколько архивных снимков с двоюродным братом Благоем Филиповым. Певец поздравил родственника с днем рождения.Некоторые из подписчиков знаменитости не знали, что у звезды есть брат.
Стоит отметить, что звезда некоторое время не общалась с родственником. Им удалось восстановить связь только лет 15 назад.
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