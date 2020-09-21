Киркоров в честь важного события показал редкий снимок с братом: Какие хорошенькие мальчики

Филипп Киркоров опубликовал в личном блоге несколько архивных снимков с двоюродным братом Благоем Филиповым. Певец поздравил родственника с днем рождения.

На фото мальчики запечатлены в забавных коротких шортиках и гольфах, скорее всего, малышам еще нет и пяти лет. Филиппа Киркорова узнать несложно – он стоит справа и с улыбкой смотрит в кадр.

Также артист сделал видео с подборкой архивных снимков разных лет. В подписи к фото король отечественного шоу-бизнеса пожелал Благою долгих лет жизни. Стоит отметить, что звезда некоторое время не общалась с родственником. Им удалось восстановить связь только лет 15 назад.

Брат Филиппа Киркорова также связал свою жизнь с музыкой. Он довольно популярный в Болгарии пианист. Артист с успехом выступает во Франции, Австрии, Германии, а также неоднократно получал "Немецкую премию" на международном конкурсе в Сенегале.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Некоторые из подписчиков Филиппа Киркорова не знали, что у звезды есть брат. "Ой, какие хорошенькие, мальчики🐰🐰!!! Присоединяюсь, к теплому, Поздравлению! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надо же, абсолютно разные люди, вообще не похожи", "Филипп, с Днем рождения Вашего брата!!! Вдохновения ему, огромного счастья, здоровья!", "О, какие лапочки! С Днем Рождения", – написали в комментариях.