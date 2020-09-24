Муцениеце впала в депрессию: Вставать не хочется

Агата Муцениеце обычно ежедневно общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта, однако последние дни актриса не выходила на связь. Поклонники уже забили тревогу, и оказалось, что не зря.

Накануне звезда записала несколько "Сторис" с объяснениями. Она сообщила, что приболела, поэтому все время лежит дома и старается побыстрее поправиться. Настроение у артистки тоже не очень в последние дни.

Многие удивлялись, как актриса умудряется сохранять бодрость духа, но знаменитость их разочаровала. Агата Муцениеце напугала поклонников, сообщив, что на нее напала депрессия. "Бывает, что никуда не хочется и ничего не хочется, даже вставать не хочется", – пожаловалась девушка.

Видимо, дела у звезды действительно идут не очень – хорошая погода за окном тоже не радует. Судя по кадрам, актриса выглядит уставшей и слегка помятой. Правда, надолго расслабиться не получится – все-таки работа, съемки, да и двое детей.

Напомним, в начале лета Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. До этого пара много раз сообщала о разрыве, но до дела дошло лишь в этом году. Весной актриса пожаловалась, что супруг поднял на нее руку.

После расставания артист уже успел устроить личную жизнь – по слухам, у него роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Влюбленные даже вместе отправились на отдых в Крым, причем с собой Павел Прилучный взял детей. Для Агаты Муцениеце эта новость стала ударом, она очень переживает по поводу того, как у наследников сложатся отношения с отцом после развода, сообщает "Экспресс-газета".