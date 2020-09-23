Мокрая любовница Прилучного показала себя без белья

34-летняя звезда сериала "Папины дочки" позировала без белья. Мирослава приняла соблазнительную позу, чем привела поклонников в "Инстаграм" в восторг.
Избранница Павла Прилучного продемонстрировала точеную фигуру и длинные ноги. Актриса на снимке сидит на полу. Под тонкой шелковой тканью наряда просвечивает обнаженная грудь звезды.
Фолловеры осыпали любовницу Павла Прилучного комплиментами. "Просто чистый секс!", "Прекрасная", "Безумно красивая!", – высказались подписчики Карпович.
Напомним, Мирослава Карпович живет с бывшим мужем Агаты Муцениеце. Недавно артисты вместе отдыхали в Крыму вместе с детьми Павла Прилучного.
Как писали "Дни.ру", о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале этого года. По словам актрисы, она больше не могла терпеть ссоры и скандалы. В апреле она в слезах записала видео и рассказала общественности, что артист поднял на нее руку и напугал детей.
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