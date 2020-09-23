Мокрая любовница Прилучного показала себя без белья

Новая пассия павла Прилучного Мирослава Карпович приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка предстала в мокром платье.

34-летняя звезда сериала "Папины дочки" позировала без белья. Мирослава приняла соблазнительную позу, чем привела поклонников в "Инстаграм" в восторг.

Избранница Павла Прилучного продемонстрировала точеную фигуру и длинные ноги. Актриса на снимке сидит на полу. Под тонкой шелковой тканью наряда просвечивает обнаженная грудь звезды.

Фолловеры осыпали любовницу Павла Прилучного комплиментами. "Просто чистый секс!", "Прекрасная", "Безумно красивая!", – высказались подписчики Карпович.



Напомним, Мирослава Карпович живет с бывшим мужем Агаты Муцениеце. Недавно артисты вместе отдыхали в Крыму вместе с детьми Павла Прилучного.



Как писали "Дни.ру", о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале этого года. По словам актрисы, она больше не могла терпеть ссоры и скандалы. В апреле она в слезах записала видео и рассказала общественности, что артист поднял на нее руку и напугал детей.

