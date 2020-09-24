"Роман с Харламовым": Самбурская сделала заявление о личной жизни

Актриса недавно стала ведущей проекта "Миллион на мечту". Свои мечты Настасья Самбурская осуществляет сама, например, недавно купила квартиру и делает в ней ремонт.

А вот с личной жизнью пока ничего неясно. Девушка не торопится связывать себя узами брака, а о романах предпочитает умалчивать. Известно, что пару лет назад артистка была замужем за белорусским коллегой Кириллом Дыцевичем, но союз быстро распался. По слухам, ухажер поднимал на супругу руку.

Также Настасья Самбурская не собирается рожать детей, если не встретит человека, с которым действительно этого захочет. Актриса считает, что малыши должны появляться в полной семье и в любви, впрочем, свое мнение звезда никому не навязывает.

Артистка поделилась, что вокруг ее личной жизни ходит множество слухов. Например, недавно девушка прочитала в прессе, что у нее интрижка с известным человеком. "Прочла, что у меня роман с Харламовым", – смеется Настасья Самбурская. Знаменитость призналась, что такое в принципе невозможно – Гарика она видела всего два раза в жизни.

По словам актрисы, сейчас у нее есть заботы поважнее любовных переживаний. Не так давно артистка приобрела квартиру мечты и занимается ремонтом. Правда, работы длятся уже три года! Настасья Самбурская никак не может найти подходящего подрядчика – то одно не устраивает, то другое. По словам звезды, жить на съемных квартирах она уже устала, поэтому с нетерпением ждет завершения ремонта в собственной.