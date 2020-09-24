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Самбурская не может переехать в собственную квартиру: Будто проклятая

Самбурская не может переехать в собственную квартиру: Будто проклятая

Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Настасье Самбурской приходится снимать жилье, потому что в собственном уже долгое время не может закончиться ремонт. Актриса сменила в Москве около 20 квартир.
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В беседе с журналистами Самбурская рассказала, что ремонтные работы в ее квартире продолжаются три года. Актрису не устраивали строители, поэтому ей пришлось сменить несколько бригад. При этом звезда сериала "Универ" отмечает, что не является привередливой.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

На съемных квартирах жить тяжело, считает Настасья, потому что постоянно находятся какие-то минусы, о которых хозяин жилья умалчивает. Так, Самбурская пожаловалась на толщину стен. Она слышит, когда соседка ставит телефон на зарядку.

Более того, актрису постоянно ругают другие жильцы дома за громкие разговоры. Артистка сожалеет, что съемные квартиры нельзя тестировать перед тем, как переехать.

Смена места жительства – настоящий стресс для Самбурской. Поэтому она надеется, что к Новому году сможет переехать в свою квартиру. Также актриса зареклась, что больше никогда не будет покупать жилье в новостройке, поскольку на ремонт тратится слишком много денег. "Квартира как будто проклятая", – высказалась она.

Напомним, Настасья является ведущей нового проекта "Миллион на мечту". Во время съемок очередного выпуска актриса резко высказалась о многодетной матери, которая рожает от неблагодарного мужа. Самбурская посоветовала женщине бросить супруга.

Автор: 24 сентября 2020, 04:00 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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