Обвиненная в любви к запрещенным веществам Анохина оправдалась за странное поведение

Накануне Айза Анохина посетила концерт Клавы Коки. На вечеринке звезду засняли в странном виде – она постоянно потирала нос и не могла сфокусировать взгляд.

Поклонники также обратили внимание, что артистка с трудом говорит. На ролике, которое попало в Сеть, она не может связать и двух слов. Тут же поползли слухи, что певица во время концерта находилась под действием запрещенных веществ.

Айза Анохина клевету терпеть не стала и обратилась к подписчика своего инстаграм-аккаунта. По словам артистки, дело зашло уже слишком далеко. Звезда уверяет, что информация, распространенная в СМИ, лживая. Она добавила, что в тот момент не была пьяная, "упоротая" или накуренная.

Нос звезда потирала, потому что страдает от гайморита. Айза Анохина пожаловалась, что от капель в носу все пересыхает, а без них – течет, поэтому и приходится убирать сопли. Расфокусированный взгляд певица оправдала тем, что на нее слишком резко навели яркий свет.

Звезда пригрозила судом всем, кто распространяет о ней ложные слухи. Она готова пройти любые тесты, чтобы доказать, что в ее организме наркотиков нет. Правда, не все поверили в искренность Айзы Анохиной.

"Если оправдывается , значит виновата (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так а причем тут нос, если поведение неадекватное)", "Даже если ты была впоротая, господи твоя жизнь , ты добилась всего. Тебе уже можно так отдыхать", "Нужно выложить отрицательный тест и все. Больше вас никто не будет поливать грязью", – написали в комментариях.