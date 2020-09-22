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Шоу-бизнес
У затравленной Климовой нашлась защитница

У затравленной Климовой нашлась защитница

Екатерина Климова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Стилист Лусабер Вартазарян объяснила выбор Екатериной Климовой купальника, который не понравился пользователям Сети.
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"Отличный купальник у Екатерины", – вступилась за звезду театра и кино эксперт. Из его недостатков она отметила лишь то, что он немного сливается с цветом кожи актрисы.

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Сюжеты Модная критика

Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

"Этот цвет и фасон были самыми модными этим летом, видимо, поэтому она его и выбрала. Наверняка она в первый же день загорела и выглядела отлично", – объяснила выбор Екатериной Климовой купальника собеседница "Дни.ру". А вот татуировка на теле знаменитости ее, как и некоторых поклонников артистки, смутила.

"Сегодня многие пожинают плоды своих модных экзерсисов. Вряд ли что-нибудь подобное она сделала бы сегодня, поэтому, прежде, чем отправляться за очередной тату, хорошенько подумайте. Это не сумочка", – резюмировала стилист.

Напомним, ранее Екатерина Климова опубликовала фото в купальнике телесного цвета в своем инстаграм-аккаунте. Фолловеры затравили ее за выбор фасона и оттенка. Многие отметили, что купальник плохо сидит на фигуре знаменитости.

Как писали "Дни.ру", ранее Екатерина Климова воссоединилась с экс-супругом Ильей Хорошиловым ради дочери. Елизавета окончила школу, и родители пришли поздравить наследницу с важным событием. Как отметила актриса, в этот день она постоянно плакала, ведь у ее малышки закончился важный этап в жизни.

Автор: 22 сентября 2020, 04:31 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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