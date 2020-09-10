"Как мешок": оголившуюся Климову разнесли в пух и прах

Екатерина Климова показала видео с отпуска. Звезда позирует на фоне небольшого искусственного водопада.

Кадры вызвали у подписчиков актрисы в "Инстаграм" противоречивые эмоции. Многие раскритиковали ее за неудачный купальник, тату и несовершенство фигуры.

Знаменитая многодетная мама в 42 года выглядит гораздо моложе своих лет и обычно собирает массу комплиментов от поклонников. А вот критику в свой адрес она слышит крайне редко.



Но на отдыхе в Турции звезда попала, по мнению фолловеров, в модный просак. Екатерина Климова позировала в слитном купальнике телесного цвета. Ее выбор пользователи соцсети не оценили, посчитав, что купальник ей велик и выглядит нелепо.

Многие также удивились, что у актрисы есть татуировка на все бедро. "Плохой бесцветный купальник!", "Бабушки купальник?", "Что за купальник? Великоват", "Непонятно, то ли целлюлит, то ли татуировка...", "Купальник, как мешок, а сама прелесть", – высказались россияне. Однако фанаты Екатерины Климовой встали на ее защиту. Они отметили, что актриса хороша в любом виде.

Напомним, ранее Екатерина Климова воссоединилась с экс-супругом Ильей Хорошиловым ради дочери. Елизавета окончила школу, и родители пришли поздравить наследницу с важным событием. Как отметила актриса, в этот день она постоянно плакала, ведь у ее малышки закончился важный этап в жизни. Поклонники заявили, что девочка выросла настоящей красавицей – вся в маму.

