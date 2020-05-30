На попавшем в Сеть фото Евгения Миронова разглядели его внебрачного сына

Поклонники давно "приписывают" актеру сына от суррогатной матери. Сам же Евгений Миронов никогда не подтверждал и не отрицал подобные слухи. Несколько дней назад Миронов разместил в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором актер предстал в обнимку с двумя мальчишками.

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