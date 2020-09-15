Изменник Соколовский раскрыл причины женской неверности

Например, один из фанатов уточнил у певца, знает ли он причины, по которым мужчины изменяют своим партнершам. Артист отметил, что однозначного ответа быть не может. Скорее всего, это случается потому же, почему и женщины решаются на предательство – причин может быть множество. По мнению Влада Соколовского, в паре должна царить любовь.
Стоит отметить, что в свое время его брак с Ритой Дакотой распался именно из-за его измен. Как оказалось, парень не пропускал ни одной юбки. В интервью, которое артист дал спустя год после расставания, он заявил, что во всем виновата его неуверенность в себе.
Как оказалось, в юности Влада Соколовского предала девушка, и после этого парень не верил в искренние чувства. Правда, громкий развод поспособствовал тому, чтобы певец обратился к психологу. Работа со специалистом помогла артисту решить внутренние проблемы.
Сейчас Влад Соколовский счастлив в отношениях с Ангелиной Сурковой, которая тоже занимается музыкой. У пары непростая история любви – они уже несколько раз расставались и вновь сходились, сейчас ребята счастливы друг с другом.
После развода Рита Дакота также наладила личную жизнь. Уже несколько месяцев она встречается с режиссером Федором Белогаем. Что удивительно, но девушка сохранила прекрасные отношения с бывшим мужем и даже познакомила его со своим избранником. С новой девушкой Влада Соколовского певица также общается.
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