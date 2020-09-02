"Женщина-огонь!": падкого до возрастных дам Шаляпина заподозрили в романе с Аллегровой

Известный сердцеед Прохор Шаляпин признался, что восхищается певицей. Он поделился с поклонниками архивным фото с Ириной Аллегровой.

На снимке юный исполнитель с улыбкой "до ушей" от счастья стоит рядом с прославленной артисткой. При этом свой пост в соцсети Прохор Шаляпин сопроводил весьма эмоциональным комментарием. "Женщина-огонь! Секс, шарм, соблазн, волшебство – все в одном флаконе", – не поскупился на комплименты артист.

Кадр вызвал у фолловеров Прохора Шаляпина в "Инстаграм" вопросы и подозрения в том, что у него был роман с коллегой. Певец известен своей склонностью к женщинам постарше. Его первой супругой в 18 лет стала взрослая дама, а второй раз он женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая старше его почти на 30 лет.

"Любая женщина рядом с тобой еще больше расцветает!", "Да! Здесь она особенно хороша"; "Уже писали, что у вас был роман?" – высказались подписчики Прохора Шаляпина. Отметим, что Ирина Аллегрова была замужем четыре раза.

Напомним, в свое время певец встречался с моделью Анной Калашниковой. Следующей его девушкой была бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. После этого Прохор Шаляпин был очарован предпринимательницей Татьяной Дэвис – миллионершей из Канады.

Как писали "Дни.ру", ранее бывшая любовница исполнителя Татьяна Гудзева считает, что он сошелся с новой избранницей в корыстных целях. Она уверена, что Прохор Шаляпин охотится за богатствами Дэвис. В эфире программы "На самом деле" Первого канала женщина заявила, что певец – врун и альфонс.