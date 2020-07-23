"Хочу открыть всем глаза": бывшая любовница прилюдно разоблачила Прохора Шаляпина

Не секрет, что Прохору Шаляпину нравятся женщины постарше. Он был женат на предпринимательнице Ларисе Копенкиной. Затем певец встречался с моделью Анной Калашниковой. Следующей его девушкой была пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
Сейчас артист очарован 40-летней бизнесвумен Татьяной Дэвис – миллионершей из Канады. Бывшая любовница исполнителя Татьяна Гудзева считает, что он сошелся с новой избранницей в корыстных целях.
Она уверена: Шаляпин охотится за богатствами Дэвис. Певец якобы изменял своим женщинам с Копенкиной. В качестве доказательства Гудзева предоставила свежее видео, на котором артист нежится в постели предпринимательницы.
По словам Татьяны, Прохор в сговоре с Ларисой Мол, они проворачивают аферы, чтобы заработать на романах артиста. "Я хочу открыть всем глаза. Прохор – альфонс и врун", – объявила Гудзева и пообещала уничтожить звезду.
На детекторе лжи Шаляпин признался, что хотел присвоить квартиры Дэвис. Более того, с богатой канадкой его действительно познакомила Копенкина.
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