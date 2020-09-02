Названа причина отказа от завещания готовящегося к смерти Диброва: Вместо мозга – клюква

Дмитрий Дибров в феврале перенес микроинсульт и задумался о завещании, однако после заявил, что не собирается его писать. В интервью Лере Кудрявцевой шоумен отметил, что не хочет оставлять наследство старшему сыну.

Как оказалось, с отпрыском от предыдущих отношения ведущий не общается уже 15 лет. Говорит, не испытывает потребности. Однако 60-летний артист не хочет, чтобы после его смерти, о которой он в последнее время часто думает, молодая супруга боролась за право на активы и недвижимость. Идеальным вариантом Дмитрий Дибров считает переписать все имущество на Полину, которая младше его на 30 лет.

Лена Миро не смогла пройти мимо такого заявления. По словам девушки, браки со людьми преклонного возраста прекрасны тем, что у них вместо мозгов – клюква. Скандальный блогер отметила, что для старика важнее упругое тело рядом, чем сын, которого он уже и не помнит.

Журналистка упрекнула шоумена в том, что тот не общается с наследником, но при этом "строгает" каждый год новых детей от "донской кобылки-жены". При этом она не отрицает, что супруга должна получить вознаграждение за старания. "Дмитрий сделал свой выбор. В конце концов, это ведь его деньги", – цитирует Лену Миро РИА ФАН.

Также в эфире шоу "Секрет на миллион" Дмитрий Дибров рассказал об интимной жизни с Полиной. Как отметил телеведущий, у них с женой секс начинается задолго до постели, в горизонтальной плоскости все уже заканчивается.